بنشرقي “يثأر” للوداد ويحرم الترجي من كأس “السوبر الإفريقي”

محمد فنكار

قاد الدولي المغربي أشرف بنشرقي، فريقه الزمالك المصري للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز عليه بنتيجة 3/1، في المباراة التي احتضنها ملعب الغرافة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم الزمالك مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق يوسف ابراهيم أوباما، ودفع الفريق التونسي للبحث عن هدف التعادل طيلة الشوط الأول، رغم المحاولات السانحة له عن طريق مهاجميه، طه ياسين الخنيسي وفوسيني كوليبالي، لينتهي الفصل الأول بتقدم “الفرسان”.

مع بداية الشوط الثاني، اصطاد رفاق الحارس معز بنشريفية ضربة جزاء في حدود الدقيقة 54، ليترجمها عبد الرؤوف بن غيث إلى هدف التعادل، ويعيد المباراة إلى نقطة البداية ويشتعل الصراع من جديد لتحديد هوية بطل السوبر الإفريقي.

الزمالك لم يبق مكتوف الأيدي وحاول البحث بدوره عن هدف السبق، ليتسنى له ذلك عن طريق مهاجم الوداد السابق، أشرف بنشرقي في الدقيقة 58، بعد مراوغة مجهود من مدافعي الترجي، في حين اختتم اللاعب ذاته ثلاثية فريقه في الوقت بدل الضائع بهدف جميل، مستغلا اندفاع لاعبي الفريق التونسي.