صدمة كروية: استبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن استبعاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من اللعب بالبطولات الأوروبية ومنها دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون يورو، بسبب خرقه لوائح "اليويفا" للعب المالي النظيف. التفاصيل بعد قليل...

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