تعادل بين الأخاء وأم الفحم وخسارة لكفر قاسم واللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا أخاء الناصرة وهبوعيل أم الفحم بنقطة لكل منهما، بعد تعادلهما سلبيًا 0-0 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن أحداث الجولة 24 من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط – الناصرة"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها محاولات عدة من قبل الفريقين لإحراز الأهداف، إلا أن أي منهما لم يحالفه الحظ في هز شباك الآخر لتنتهي المباراة بالتعادل الأبيض.

وبهذا التعادل، رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز السابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد أخاء الناصرة 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

هذا، وسيحل أخاء الناصرة في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الثلاثاء القادم، فيما سيلاقي هبوعيل أم الفحم نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الأربعاء المقبل.

الوحدة كفر قاسم يخسر خارجيا

خسر فريق الوحدة كفر قاسم مباراته الخارجية أمام هبوعيل العفولة بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأخير.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق المضيف في الدقيقة 45، وقد وصل الفريق القسماوي لمحاولات تهديفية عدة من أجل معادلة النتيجة إلا أن الحظ لم يحالفه بذلك.

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وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 37 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم الثلاثاء المقبل.

خسارة بيتية لأبناء اللد

مني فريق أبناء اللد بخسارة بيتية على يد هبوعيل عكا بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة 24 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 77 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف من عكا.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أبناء اللد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق اللداوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل نوف هجليل يوم الثلاثاء القادم.