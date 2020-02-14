أبناء سخنين يعتلي المركز الثالث بفوز خارجي عريض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا خارجيا عريضا على هبوعيل رمات غان بخماسية مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "رمات غان"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف أحرزه اللاعب ساري فلاح بعد مرور 17 دقيقة على بداية اللقاء.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 أضاف اللاعب، مهران راضي، الهدف الثاني لأبناء سخنين، وفي الدقيقة 67 جاء هدف الفريق المضيف الوحيد، وفي الدقيقة 81 سجل اللاعب وولشمان الهدف الثالث للفريق السخنيني، تلاه اللاعب دين تويزر بالهدف الرابع في الدقيقة 85، بعدها اختتم اللاعب أسامة خلايلة الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع اتحاد أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 40 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق 6 نقاط عن المركز الثاني المؤهل للدرجة العليا.

هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل تل أبيب بات يام يوم الثلاثاء القادم.