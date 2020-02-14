الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا

الجمعة 14 فبراير 2020

المتعافي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.



وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاما" وتعافيها التام من أعراض المرض.

وقالت الوزارة، اليوم، إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر "41 "عاما وابنه "8 سنوات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويجسد تعافي الحالات وشفاؤها كفاءة النظام الصحي في الدولة، حيث تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من أولوياتها الاستراتيجية التي تعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة الوطنية وتسخر لها القدرات والموارد الوطنية.

ورافقت وكالة أنباء الإمارات، لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين في دبي والدكتورة فاطمة العطار، استشاري ومدير مكتب اللوائح الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال زيارتهما اليوم للأب الصيني وابنه لتقديم التهنئة لهما على تعافيهما التام من المرض.

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وتقدم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة في الدولة ولوزارة الصحة ووقاية المجتمع للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخلوهما إلى المستشفى وحتى تعافيهما التام من المرض وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وأشاد لي شيوي هانغ بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية الصين الشعبية وما أظهرته من رسائل تعاضد وتكاتف، مثنيا على منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تتمتع بها الدولة والتي أثمرت عن شفاء المصابين وتعافيهما بشكل كامل.

وأكد أن هذا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وكذلك الجهود المقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تعكس مدى تقدم القطاع الطبي في الإمارات الذي استطاع التعامل مع حالات فيروس كورونا بكل اقتدار.

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة العطار "اليوم مع الإعلان عن شفاء الحالتين نقدم رسالة محبة من شعب الإمارات إلى الشعب الصيني الصديق ونؤكد تضامننا الكامل معهم في مواجهة هذا المرض"، مضيفة "تحية محبة لكل زملائي وزميلاتي العاملين في القطاع الطبي وأقول لهم شكرا على كل الجهود المبذولة لوقاية وضمان صحة وسلامة افراد المجتمع".

وأوضحت أن علاج فيروس كورونا يعتمد على تقوية الجهاز المناعي لدى المصابين وعلاج الأعراض المرضية والتخفيف من المضاعفات حيث لا يوجد إلى اليوم لقاح للفيروس.

وأشارت إلى أن الأب والابن كانا يتلقيان العلاج في إحدى مستشفيات الدولة وبذلك يكون مجموع الحالات المعلن عن شفائهما في الدولة إلى اليوم 3 حالات، موضحة أن الدراسات المتوفرة حاليا أثبتت أن نسبة الشفاء من هذا الفيروس قد تصل إلى 98 في المائة.

يذكر أن 5 حالات مازالت تحت المتابعة المستمرة أحدها تحت العناية المكثفة.