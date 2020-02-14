شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد البريطانية تحذر من فيضانات ورياح عاتية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا تحذيرات جراء توقع فيضانات عارمة ورياح عاتية مع قدوم العاصفة "دينيس". وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة يوم غد السبت تعادل معدل هطول شهر كامل مما قد يسبب فيضانات عارمة في أجزاء واسعة من البلاد. كما حذر المكتب من أن سرعة الرياح قد تصل إلى 90 كلم/ساعة في المناطق الساحلية وفي أجزاء واسعة من إنجلترا وجنوب اسكتلندا.

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