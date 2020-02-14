صبيان أردوغان يتاجرون بالدين في قلب الحرم المكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صبيان أردوغان يطلقون الشعارات السياسية في قلب الحرم المكي، والهدف النيل من مكانة وسمعة المملكة العربية السعودية.

المشهد الغوغائي الجديد داخل الحرم المكي أبطاله أتراك، هتفوا بشعارات سياسية رغم علمهم التام أن الحرم المكي الشريف مكان للعبادة فقط، ولكنها عادة كبيرهم الذي علمهم الخداع والكذب أردوغان. يتلاعبون بشعارات الأقصى والقدس لتحقيق أغراض دنيئة.

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قاد الهتافات داخل المسجد الحرام شخص يُدعى صالح نورهان، أحد صبيان أردوغان كان يسافر إلى غزة للمشاركة في تدريبات تنظيم حماس المصنف إرهابياً على القوائم الدولية.

المتاجرة بالدين واستغلال المقدسات في التوظيف السياسي نهج النظام التركي الحاقد على المملكة العربية السعودية، ولكن الانفصال عن الواقع والغباء سمة أردوغان وأعوانه.

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هل نسي أردوغان أن أجداده العثمانيين كانوا مفتاح احتلال فلسطين بعدما وافقت الدولة العثمانية على التخلي عن فلسطين لبريطانيا عام 1920 لتعلن بعدها لندن تسليم فلسطين لليهود دون أي تحرك من الأتراك!!

إذا كان أردوغان يدافع حقاً عن فلسطين فلماذا لم يرسل من يرددون تلك الهتافات في المسجد الأقصى نفسه وليس في المسجد الحرام؟

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إذا كان أردوغان صادقاً، فلماذا اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ ووقع على اتفاق لزيادة التعاون الاستخباراتي والأمني مع جيش الاحتلال؟ ويُرسل 70 رحلة أسبوعية إلى إسرائيل لدعم السياحة في تل أبيب؟ ولماذا تحتضن أنقرة أكبر مصانع تصنيع السلاح الإسرائيلي؟ فكيف لأردوغان الحليف الوفي لإسرائيل أن يكون نصيراً لفلسطين؟