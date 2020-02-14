أبناء بنغازي ينتفضون بوجه الغزو العثماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات ضخمة، الجمعة، تنديداً بالتدخل التركي وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعماً لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.

مظاهرات في ليبيا ضد التدخل التركي ودعما للجيش الوطني



تجمع آلاف من المتظاهرين في ميدان الكيش بمدينة بنغازي، مساء الجمعة، بالتزامن مع خروج مظاهرات ضخمة في الميادين الرئيسية بعدة مدن ليبية أخرى، استجابة لدعوات نشطاء سياسيين ومدونين وشيوخ قبائل خلال الأيام الماضية.

وشارك في المظاهرات عدد من الشخصيات المهمة والاعتبارية الليبية، وأعضاء مجلس نواب ورؤساء أحزاب ونشطاء المجتمع المدني وطلبة وأساتذة جامعات وشيوخ وأعيان القبائل، بوجود أمني كبير من الجيش والشرطة الليبية.

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ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالتدخل التركي الذي وصفوه بـ"الاحتلال والاستعمار"، وإرسال المرتزقة والإرهابيين، بالإضافة إلى دعم ومساندة جهود الجيش الوطني في الحرب على الإرهاب، والمليشيات الإجرامية، والجهود السياسية التي تقوم بها الجهات الشرعية من الجيش، ومجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه التي يرأسها عبدالله الثني.

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ورحب المتظاهرون بجهود القبائل في قرار إيقاف إنتاج النفط وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدين أن عائدات النفط كانت تستخدم لاستجلاب وتمويل الإرهابيين والمرتزقة التركمان القادمين من سوريا لمساندة حكومة المليشيات.