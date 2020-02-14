رئيس "الصحفيين الإماراتيين": عالمنا بحاجة إلى إعلام رقمي مسؤول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتيين، إن منتدى عجمان للإعلام الرقمي يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على تحديات الإعلام في ظل التطور الرقمي.
وأضاف "الحمادي"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الإعلام في حاجة لأن يكون اليوم إعلاماً رقمياً محافظاً على مهنيته، ومسؤوليته أمام المجتمعات.
وناقش المنتدى الاستراتيجيات الحديثة للإعلام الرقمي، واستراتيجيات تطوير الإعلام في ظل المنظومة الرقمية، وبمنهجيات علمية حديثة.
كما بحث تطوير استراتيجيات تمكين المؤسسات الإعلامية للتعامل مع معطيات الإعلام الرقمي العالمي الجديد، وتسليط الضوء على نجاحات المؤسسات الإعلامية في تطوير بنية تحتية متوازنة للإعلام الشامل، والقيام بدور إيجابي بارز في تطوير المجتمع.
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