تفاصيل مورينيو التي لا يعرفها التلفاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ملعب أليانز أرينا لمتابعة صدام بايرن ميونيخ ولايبزيج في قمة الدوري الألماني الأسبوع الماضي، وكانت له أسبابه في تلك الرحلة التي قطعها من لندن.

مورينيو يستعد لقيادة توتنهام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج، أملا في العبور بقاطرة فريقه إلى ربع نهائي المسابقة التي تحلم بها كل أندية أوروبا، كبيرها وصغيرها.

لكن لماذا لم يكتف مورينيو بمشاهدة قمة الدوري الألماني عبر التلفاز؟.. هذا هو السؤال الذي وجه نصاً إلى المدرب البرتغالي، لكنه أجاب بأن هناك تفاصيل في الملعب لا يمكن رؤيتها عبر الشاشات.

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مورينيو قال في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس": "يمكنني مشاهدة تفاصيل صغيرة للغاية في الملعب، حتى في عمليات إحماء الفريق، لا يستطيع التلفاز نقلها، ولا تفيد مقاطع الفيديو خارج البث في الوصول إليها".

جوزيه شدد على أهمية متابعة المنافس من الملعب للتعرف عليه عن قرب دون فواصل البث والشاشات وبعد المسافات والتركيز فقط على الشيء الذي تتركز نحوه العدسات دون الأشياء الأخرى في الميدان.

توتنهام سيستقبل لايبزيج يوم 19 فبراير/شباط الحالي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ثم يطير إلى ألمانيا مع مورينيو لكن ليس من أجل المشاهدة هذه المرة، وإنما لمواجهة الفريق ذاته يوم 10 مارس/آذار المقبل.