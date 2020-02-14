مقتل قيادي إرهابي سوري خلال اشتباكات جنوبي طرابلس

أعلن المسؤول الإعلامي بغرفة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر، مقتل قيادي سوري وعدد من المرتزقة خلال صد محاولتهم التقدم وخرق الهدنة في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.

وقال الصابر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن القيادي السوري الذي قتل يدعى شريف هلال الحمصي، وهو قائد ميداني لسرية في فصيل مراد سلطان المدعوم من تركيا، والمنضم حديثاً لصفوف المليشيات في طرابلس".

وتابع أن المرتزق التحق بصفوف المليشيات في محاور جنوب العاصمة طرابلس قادماً من تركيا عبر مطار "معيتيقة الدولي" في 19 ديسمبر/كانون الأول، مقابل 2500 دولار شهرياً، والجنسية التركية.

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وتخطت أعداد الإرهابيين السوريين الذين قتلوا في ليبيا أكثر من 100 عنصر، واستطاع آخرون الفرار إلى أوروبا على قوارب الهجرة غير الشرعية، بحسب تصريحات سابقة لقيادات بالجيش الليبي.





وتواصل تركيا دعمها العسكري للمليشيات الإرهابية بطائرات "الدرون"، وأرسلت منظومة دفاع جوي إلى المليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

بالإضافة إلى إنزال أسلحة وآليات عسكرية ومرتزقة سوريين وتركمان لطرابلس، في خرق واضح للمساعي الدولية الهادفة لوقف التدخلات في ليبيا.

وكان الجيش الليبي أعلن في 12 يناير/كانون الثاني قبوله الهدنة الرامية لحل الأزمة الليبية بالطرق السلمية عن طريق الجهود الدولية، إلا أن المليشيات الإرهابية غير منضبطة خرقت الهدنة لأكثر من 100 مرة خلال أقل من شهر، بحسب اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي سابق.