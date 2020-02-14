آلاف الإثيوبيين يلتقون آبي أحمد في الإمارات "أرض التسامح"

جانب من لقاء آبي أحمد بدولة الإمارات مع الإثيوبيين المغتربين

احتفى الآلاف من الجالية الإثيوبية بدول الشرق الأوسط، الجمعة، بلقاء رئيس وزراء بلادهم آبي أحمد علي، في دولة الإمارات العربية المتحدة "أرض التسامح والسلام".



وفي مشهد مهيب في استاد آل مكتوم بمدينة دبي، التي اختارها صاحب نوبل للسلام، لعقد أول لقاء مع الإثيوبيين المقيمين بالشرق الأوسط، ضجت ساحات الاحتفال وسط الألوان الزاهية التي شكلها العلم الإثيوبي ولافتات الترحيب والاحتفاء التي رفعها الإثيوبيون، وطغت عليها عبارات الوحدة والسلام والازدهار لبلادهم.





والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكثر من 15 ألف إثيوبي من مختلف دول الشرق الأوسط، باستاد آل مكتوم في مدينة دبي، اليوم الجمعة.

وعبر آبي أحمد، خلال كلمة له بالملتقى، عن سعادته بلقاء الإثيوبيين المغتربين بدول الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الملتقى فرصة مهمة لمناقشة القضايا الإثيوبية والتعرف على أوضاع الإثيوبيين، مشيراً إلى أنه عقد لقاءات مماثلة مع المغتربين الإثيوبيين في الولايات المتحدة وأوروبا، آخرها قبل أسبوعين بجنوب أفريقيا.





وتابع آبي أحمد مخاطباً الإثيوبيين: "نقدر وجودكم وجهودكم بدول المهجر من أجل العمل وتغيير حياتكم وحياة شعبكم إلى الأفضل"، واصفاً المساهمات التي يقدمها المغتربون لبلدهم بالفريدة والمقدرة.

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وأشار إلى أن إثيوبيا وقّعت اتفاقيات ثنائية مع حكومات دول الشرق الأوسط، لتعمل بمبدأ كرامة وحقوق العمل.

وقال إن الحكومة الإثيوبية تدرك أن البلاد تسعد وتحتفل عندما تشمل السعادة كل شعوبها، مؤكداً سعي حكومته لبذل قصارى جهدها من أجل حماية حقوق وكرامة مواطنيها.





وعبّر رئيس الوزراء الإثيوبي في الوقت نفسه، عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم اللقاء الجماهيري والمشاركين فيه من خارج الإمارات.

وفي السياق نفسه، أجرى آبي أحمد محادثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





وخلال اللقاء أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره ودعمه لجهود رئيس الوزراء الإثيوبي، في التحول الذي شهدته إثيوبيا، وعمله المستمر لتحقيق السلام المستدام في إثيوبيا وأفريقيا.

ووعد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتشاور مع المسؤولين فيما يتعلق بتصريح العمل للإثيوبيين، والحصول على الأراضي لبناء المدارس ومؤسسات العبادة للجالية الإثيوبية وكذلك القضايا الأخرى المتعلقة بالمغتربين الإثيوبيين.



