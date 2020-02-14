الرئيس الألماني ينتقد سياسات أمريكا وروسيا والصين

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينامير، الجمعة، من أن شعار نظيره الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" هز النظام العالمي وأجج انعدام الأمن في عالم غير مستقر.



وقال شتاينماير، في كلمة افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن، التجمع السنوي الذي يناقش تحديات الأمن العالمية: "نشهد اليوم زخماً مدمراً متزايداً في السياسات الدولية".

وأضاف: "كل عام نبتعد أكثر وأكثر عن هدفنا المتعلق بخلق عالم أكثر سلماً من خلال التعاون الدولي".

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وخص بالذكر الولايات المتحدة "أقرب شركاء" أوروبا لتراجعها عن المسرح المتعدد الأطراف، في وقت تتفاقم التوترات بين قوى عسكرية كبرى.

وفيما يتعلق بروسيا، اعتبر شتاينماير أيضاً أن ضم موسكو في 2014 للقرم من أوكرانيا أعاد إلى القارة الأوروبية استخدام أعمال العنف العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية، ما أدى إلى "انعدام أمن" جيوسياسي و"فقدان في الثقة".

وفيما يتعلق بالصين التي يتزايد نفوذها، انتقد شتاينماير موقف بكين في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تُتهم بترهيب منافسين وبناء منشآت عسكرية، وأدان قمعها للأويغور.

وقال إن "أعمالها في بحر الصين الجنوبي تقلق جيرانها في المنطقة وأعمالها ضد أقليات على أراضيها مقلقة لنا جميعاً".

ومن بين الشخصيات التي تحضر مؤتمر ميونيخ هذا العام، الذي يستمر حتى الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي.