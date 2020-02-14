ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عمِلوا على سحب زورق مخصّص لصيد الأسماك وعلى متنه شخصين إلى ميناء الجية، بعد أن كان قد طرأ عطل على محرّكه مقابل الشاطئ في ​الدامور​ - ​الشوف​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سحب زورق صيد على متنه شخصين من الدامور إلى ميناء الجية بعد تعطل محركه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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