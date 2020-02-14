عودة الهدوء لساحة الشهداء بعد مواجهات بين متظاهرين وبعض أنصار المستقبل

عاد الهدوء إلى ​وسط بيروت​، بعدما شهدت ​ساحة الشهداء​ ​حالات​ كر وفر ومواجهات بين متظاهرين وبعض أنصار تيار "المستقبل" في أوقات سابقة، وعملت قوة من فوج التدخل في ​الجيش​ و​مكافحة الشغب​ في ​قوى الأمن الداخلي​، على الفصل بينهم. إضغط للمزيد

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