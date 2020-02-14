توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من دون أن يسميّه، سائلًا: "تحرّض المسيحيّين على بعضهم وتتكلّم عن اتفاق معراب؟ نحن من لم نقبل معك أن تتشكّل الحكومة الأولى إلّا عندما يأخذ "حزب القوات اللبنانية" كما يريد، ونحن من قبلنا أن يأخذوا في الحكومة الثانية 4 وزراء بدلًا من ثلاثة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يللي مش قادر تتحمّلو أنت انو معنا القصة انتقلت من وزير للقوات بالـ2005 لـ15 وزير مسيحي على 15 بالـ2018".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي للحريري: "مش قادر تتحمل إنه معنا القصة انتقلت من وزير للقوات بالـ2005 لـ15 وزير مسيحي على 15 بالـ2018" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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