ضاهر: لمصلحة من تم شراء 500 مليون دولار من استحقاقات اليوروبوند؟

تساءل النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "كيفية توزيع حاملي اليوربوند استحقاق آذار ونيسان وحزيران محليا وخارجيا، وفي آخر ثلاثة أشهر ashmore اشترت حوالي 500 مليون ​دولار​ من هذه الاستحقاقات فمن أكد لهم ان هذه الاستحقاقات سوف يتم دفعها؟ ولمصلحة من تم شراؤهم"؟.

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