شدّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "إن كنّا اليوم قلّة مع رئيس الحكومة الاسبق ​سعد الحريري​، لكن لا لاغتيال "​اتفاق الطائف​" الّذي صاغه رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، ولا للتقسيم المبطّن تحت شعار اللامركزيّة الماليّة، ولا لاغتيال ​لبنان​ الكبير من قوى الوصاية، ولا للإفلاس من رافضي الإصلاح، ولا لاغتيال ​العروبة​ من أعداء الداخل ولا لاغتيال ​فلسطين​ من "​صفقة القرن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لا لاغتيال الطائف ولبنان الكبير وفلسطين ولا للتقسيم المبطن وللإفلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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