جورج عطالله للحريري: "إذا إنت عم تلغي حالك بأدائك وكلامك ومواقفك شو خصنا نحنا؟"

توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​، إلى رئيس ال​حكومة​ السابق ​سعد الحريري​، قائلًا: "يا شيخ من يريد إلغاء الحريريّة السياسيّة لا يرفض في عام 2017 استقالتك من ​السعودية​، و"بيبرم الدني" كي تعود رئيس حكومة، ولا يرفض بعام 2019 استقالتك ويطلب منك أن تشكّل حكومة جديدة، ولا يتمسّك بك ميثاقيًّا، ولا يقبل أن يمسّ أحد بحضورك وصلاحيّاتك".

وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا إنتَ عم تلغي حالك بأدائك وكلامك ومواقفك، شو خصنا نحنا؟".