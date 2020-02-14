توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، قائلًا: "يا شيخ من يريد إلغاء الحريريّة السياسيّة لا يرفض في عام 2017 استقالتك من السعودية، و"بيبرم الدني" كي تعود رئيس حكومة، ولا يرفض بعام 2019 استقالتك ويطلب منك أن تشكّل حكومة جديدة، ولا يتمسّك بك ميثاقيًّا، ولا يقبل أن يمسّ أحد بحضورك وصلاحيّاتك".
وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "إذا إنتَ عم تلغي حالك بأدائك وكلامك ومواقفك، شو خصنا نحنا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج عطالله للحريري: "إذا إنت عم تلغي حالك بأدائك وكلامك ومواقفك شو خصنا نحنا؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.