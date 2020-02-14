الحريري عن كلام باسيل: لا اريد الرد واي شيء اصلاحي للحكومة سنراه بشكل ايجابي

اشار رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ ردا على سؤال حول رد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب ​جبران باسيل​ على خطابه في ذكرى 14 شباط، الى انه "لا يريد الرد وخاصة واننا اليوم في ذكرى اغتيال ​رفيق الحريري​ وهذا يوم لكل اللبنانيين، واتمنى في هذا اليوم استذكار الحريري لانه رجل قدم الكثير للبلد، وهناك رجالات كثيرة مرت على البلد صنعت الكثير، كما انهم احترموا القانون و​الدستور​".

وردا على سؤال حول حضور السفير السعودي الى احتفال ​بيت الوسط​ وعدم زيارته رئيس الحكومة ​حسان دياب​ حتى ​الساعة​، قال "انتو كيف شفتوها".

اضاف الحريري "اشكر كل شخص جاء الى بيت الوسط للرد على كلام البعض، هذا بيت لكل مواطن لبناني كما كانت قريطم بيت كل الوطن"، واوضح ان "هذه الحكومة ستعمل، واي شيء اصلاحي سنراه بشكل ايجابي".