الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق الناقورة فجر اليوم

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 14 شباط 2020 الساعة 1:50 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 2:30 من فوق بلدة ​علما الشعب​".

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