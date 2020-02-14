جريح بطلق ناري في زوق مصبح بسبب خلاف على أفضلية المرور

وقع إشكال عند مستديرة ​جامعة سيدة اللويزة​ في ​زوق مصبح​، بسبب خلاف على أفضلية المرور، بين ك. غضبان وهو عنصر في ​قوى الأمن الداخلي​ وإلى جانبه رفيقه، وسائق ​سيارة​ مجهولة المواصفات، أقدم خلاله الأخير على ​إطلاق النار​ من مسدس حربي على غضبان، فأصابه بجروح، وفر إلى جهة مجهولة.

ونقل الجريح بواسطة ​الصليب الأحمر​ إلى ​مستشفى سيدة لبنان​ لتلقي العلاج. وحضرت إلى المكان ​القوى الأمنية​ وباشرت تحقيقاتها لمعرفة مطلق النار وإجراء المقتضى القانوني.

إضغط للمزيد