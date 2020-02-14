وقع إشكال عند مستديرة جامعة سيدة اللويزة في زوق مصبح، بسبب خلاف على أفضلية المرور، بين ك. غضبان وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي وإلى جانبه رفيقه، وسائق سيارة مجهولة المواصفات، أقدم خلاله الأخير على إطلاق النار من مسدس حربي على غضبان، فأصابه بجروح، وفر إلى جهة مجهولة.
ونقل الجريح بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة لبنان لتلقي العلاج. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة مطلق النار وإجراء المقتضى القانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح بطلق ناري في زوق مصبح بسبب خلاف على أفضلية المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.