مراد: لا يمكن إيجاد الحلول لأزمتنا المالية والاقتصادية الخطيرة وسط خطابات الشحن الطائفي

اشار الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه لا يمكن إيجاد الحلول لأزمتنا المالية والاقتصادية الخطيرة وسط خطابات الشحن الطائفي والعودة إلى الاصطفافات السياسية الحادة، ونهج الإلغاء المرفوض أصلا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مد اليد للتعاون وتوحيد كافة الجهود الوطنية والإلتفات إلى مصلحة الوطن وإنقاذه من الإنهيار.

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