رئيس برلمان باكستان: اردوغان ليس صديقا لنا فحسب إنما قائد العالم الإسلامي

لفت رئيس البرلمان ال​باكستان​ي أسد قيصر، في كلمة له أثناء مشاركة الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ في جلسة مشتركة للبرلمان و​مجلس الشيوخ الباكستاني​، إلى "أنّني أشعر بفخر كبير جراء التحدث إليكم، فإنّنا هنا لا نستقبل أحد أصدقاء باكستان فحسب، إنّما قائدَ وزعيم العالم ​الإسلام​ي".

وأوضح أنّ "أعضاء مجلس الشيوخ ونواب البرلمان يشعرون بفارغ الصبر لسماع آرائكم النيرة، بصفتك أحد أعظم شخصيّات ​العالم الإسلامي​ اليوم"، مؤكّدًا أنّ "بلاده و​تركيا​ ترتبطان ببعضهما بروابط ثقافية متنية"، مشدّدًا على "أهميّة زيارة اردوغان إلى بلاده، وخصوصًا في هذه المرحلة الحرجة".

وأشار قيصر إلى أنّ "معاداة الإسلام منتشرة اليوم بشكل لا مثيل له من قبل، وأنّ العالم يشهد أزمات كبرى مثل أزمة كشمير، حيث يعيش سكان المنطقة أيامًا عصيبة في ظلّ الاحتلال خلال آخر 6 أشهر"، منوّهًا إلى "وقوف تركيا واردوغان إلى جانب أهالي كشمير في هذه المرحلة".