حفتر: لا رجوع عن تحرير طرابلس ووقف إطلاق النار يأتي بعد القضاء على الميليشيات

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، "إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس، وات التحرير بات قاب قوسين أو أدنى، ولا رجوع عن بلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة"، موضحاً أن "السلام والوقف الدائم لإطلاق النار، لا يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات ومغادرة مرتزقة أردوغان، ولا مساومة على الثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين".
هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا وتبني نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
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