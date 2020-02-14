حفتر: لا رجوع عن تحرير طرابلس ووقف إطلاق النار يأتي بعد القضاء على الميليشيات

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير ​خليفة حفتر​، "إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة ​طرابلس​، وات التحرير بات قاب قوسين أو أدنى، ولا رجوع عن بلوغ الهدف الذي حددته ​القوات المسلحة​"، موضحاً أن "​السلام​ والوقف الدائم ل​إطلاق النار​، لا يأتي إلا بعد ​القضاء​ على الميليشيات ومغادرة مرتزقة ​أردوغان​، ولا مساومة على الثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين".

هذا وكان ​مجلس الأمن الدولي​ قد تبنى قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ​ليبيا​ وتبني نتائج ​مؤتمر برلين​ حول ليبيا.