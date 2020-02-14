أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أنه "وبعد أن أعدنا أطفالنا من ​العراق​، نحن نعلم، أن أكثر من 500 طفل من مواطني دول مختلفة، لا يزالون في سجن ​بغداد​، ونتحدث عن عدة آلاف من ​الأطفال​، الذين قد يكونون اليوم في معسكرات في ​سوريا​، وإننا نرى هؤلاء الأطفال، ونرى فرحهم عندما يجتمعون مع أقاربهم، نحن نراقب نجاحاتهم، وأحدهم يشارك في مسابقة المواهب، وآخر يذهب إلى المخيم، وثالث يشارك في مسابقة القراء، وبالطبع، نحن نفرح لهم فهم يعيشون الآن ويرون ​العالم​".

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كانت هذه تفاصيل خبر كوزنيتسوفا: يوجد في سوريا والعراق آلاف الأطفال من دول أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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