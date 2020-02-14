وزارة الصحة المصرية أعلنت اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، أنّ "الوزارة نجحت في اكتشاف أوّل حالة شخص أجنبي مصاب بـ"فيروس ​كورونا​"، بفضل الخطّة الاحترازيّة الوقائيّة الّتي تطبّقها الوزارة، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول الّتي ظهرت بها إصابات بـ"فيروس كورونا" المستجد، ومن خلال الفرق الوقائيّة الّتي تتابعهم على مدار الساعة".

ولفت في بيان، إلى أنّه "تمّ إجراء التحاليل المعمليّة للحالة المشتبه فيها، والّتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضيّة"، موضحًا أنّ "على الفور، تمّ إبلاغ "​منظمة الصحة العالمية​"، كما تمّ اتخاذ الإجراءات كافّة والتدابير الوقائيّة للحالة بالتعاون مع "منظمة الصحة العالمية"، حيث تمّ نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًّا والاطمئنان عليه". وأشار إلى أنّ "الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا".