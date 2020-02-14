وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى التظاهر ضد الحكومة

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو المواطنين إلى "تنظيم ​مظاهرات​ معارضة ضد ​الحكومة​"، محثا "الإيطاليين، على التظاهر سلميا في العاصمة روما غدا السبت ضد "نظام يريد إلغاء قوانيننا"، ومشددا على أن "حكومة روما تنوي التخلي عن ​سياسة​ تقليص معاشات البرلمانيين السابقين وإلغاء ضريبة الدخل الأساسي الموحدة".

وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من تهديد رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الذي يترأس حزب "فيفا ​إيطاليا​" المنتمي إلى الائتلاف الحاكم، بحجب الثقة عن وزير ​العدل​ ألفونسو بونافيدي، على خلفية جدل واسع حول إصلاحات قضائية في البلاد.

وتمكنت "حركة النجوم الخمس" من التغلب على الأحزاب الأخرى في ​انتخابات​ 2018، غير أنها خسرت منذ ذلك الحين جزءا ملموسا من مؤيديها، وترك دي مايو رئاستها في كانون الثاني الماضي على خلفية خلافات عميقة داخلها.