الكرملين: بوتين وزيلينسكي يبحثان هاتفيا حل النزاع في أوكرانيا

أعلن ​الكرملين​، في بيان، ان "رئيسا ​روسيا​ و​أوكرانيا​، ​فلاديمير بوتين​ و​فلاديمير زيلينسكي​، ناقشا هاتفياً جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات ​مينسك​"، مؤكداً على "أهمية التنفيذ التام وغير المشروط لمجموعة التدابير والقرارات المتخذة في مينسك التي تم اعتمادها في مؤتمرات القمة بصيغة "نورماندي"، بما في ذلك في ​باريس​ في 9 كانون الاول 2019".

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