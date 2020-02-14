أعلن رئيس مجلس تأمين محافظة عنبر آباد في إقليم كرمان جنوبي إيران، محمود رئيسي، لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن"مقتل المسؤول في الاستخبارات حميد رياحي"، موضحا أنه "قتل مساء أمس في اشتباك مع مسلحين في قرية مختار آباد في المحافظة".
ولفت رئيسي الى أنه "تم عقد اجتماع طارئ لمجلس تأمين محافظة عنبر آباد، وأن السلطات المحلية فتحت تحقيقا في الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "إرنا": مقتل نائب رئيس استخبارات محافظة عنبر آباد في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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