بومبيو: الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا على قائمتها السوداء

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ أدرجت قائد جيش ​سريلانكا​ شافيندرا سيلفا على قائمتها السوداء، إثر اتهامات بانتهاكه حقوق ​الإنسان​"، مشيرا الى أن "الانتهاكات شملت القتل التعسفي أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي شهدتها سريلانكا عام 2009"، لافتا الى أن "الاتهامات ضد شافيندرا سيلفا بارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان، وثقتها ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الحقوقية، و هي اتهامات خطيرة وموثوقة".

وأثار تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا في آب الماضي، انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة.