شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يبدأ جلسات حوار مجتمعى بشأن "الإدارة المحلية" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب والأمين العام لاتحاد نقابات مصر، أن ائتلاف دعم مصر عقد جلسة مع ائتلاف دعم مصر ضمن جلسات الحوار المجتمعى التي يعقدها بشأن قانون الإدارة المحلية وشملت التطرق لدور المحليات في مصر وهل الأحزاب السياسية مستعدة من عدمه لخوض انتخابات المحليات ، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد استعداده الكامل للدفع بمرشحيه في انتخابات المحليات .

ولفت وهب الله ، إلى أن الاجتماع تتطرق حول صفة العامل المدرجة بالقانون وإذا كانت تحتاج للإبقاء عليها كما هي أم تحتاج لتغيير وتوسيع صفة العامل، قائلا " اتفقنا على أن التشريع لـ 30 مليون عامل..وأنه وفقا للدستور فلابد أن يكون ممثلا بالمجالس المحلية 50 % عمال وفلاحين ".

وأوضح وهب الله ، أنه تم الاتفاق على أن يعقد اتحاد العمال جلسات حوار مجتمعى حول صفة العامل واستطلاع أراء أعضاء النقابات بداية من الثلاثاء المقبل، على أن يكون هناك جلسة آخرى لمممثلى النقابات مع الائتلاف بعد استطلاع رأي الكافة وضع الملاحظات النهائية ، لافتا الى أنه طرح بالاجتماع أن القانون يحتاج إلى الفصل لتشريعين ليكون قانون للإدارة المحلية وحده وآخر خاص بالانتخابات .

يذكر أن ائتلاف دعم مصر يعقد جلسات حوار مجتمعى على مدار الأيام القادمة لوضع الصورة النهائية بشأن قانون الإدارة المحلية ، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى .