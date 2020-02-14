تونس والهند تبحثان تطوير التعاون في المجال العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):
بحثت تونس والهند، اليوم الجمعة، توطيد العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في المجال العسكري.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التونسي بالنيابة محمد كريم الجموسي، وسفير الهند بتونس بونيت ر. كوندال، والذي استعرض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، كما تطرق إلى السبل الكفيلة بتفعيل علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية، وذلك عبر إطار مؤسسي ينظم هذا التعاون.
وعبر السفير الهندي، من جهته، عن استعداد حكومة بلاده لدعم التعاون العسكري بين المؤسستين العسكريتين وحرصها على إرساء علاقات تعاون مع البلدان الأفريقية.
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