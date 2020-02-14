اخبار العالم

تونس والهند تبحثان تطوير التعاون في المجال العسكري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

بحثت تونس والهند، اليوم الجمعة، توطيد العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في المجال العسكري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع التونسي بالنيابة محمد كريم الجموسي، وسفير الهند بتونس بونيت ر. كوندال، والذي استعرض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، كما تطرق إلى السبل الكفيلة بتفعيل علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية، وذلك عبر إطار مؤسسي ينظم هذا التعاون.

وعبر السفير الهندي، من جهته، عن استعداد حكومة بلاده لدعم التعاون العسكري بين المؤسستين العسكريتين وحرصها على إرساء علاقات تعاون مع البلدان الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس والهند تبحثان تطوير التعاون في المجال العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا