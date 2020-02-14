"الشتاء يعود".. الأرصاد: انخفاض حرارة وسقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بالبلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بداية من غد السبت.
وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن حالة عدم الاستقرار ستكون على مدار الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمال بدء من غدٍ السبت، تمتد إلى القاهرة بداية من الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وأوضح شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل يمثل عودة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار، مضيفًا: "مازلنا في فصل الشتاء، حيث أنه لم ينته بعد".
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