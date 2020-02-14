الحريري: لبنان لا يمكن أن يستمر بمعزل عن دعم وثقة مصر والخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أن لبنان لا يمكن أن يستمر اقتصاديا بمعزل عن دعم الدول الصديقة والمانحة والمؤسسات المالية الدولية، وفي ظل غياب الثقة مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والكويت وباقي دول الخليج العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري مساء اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى مرور 15 عاما على اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في مقر إقامته بـ "بيت الوسط" في وسط العاصمة بيروت بحضور غفير من جمهور "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، وبحضور سفراء الدول العربية والأجنبية، ووزراء ونواب وممثلي القوى السياسية اللبنانية.

وقال سعد الحريري: "نحن في لبنان لسنا في جزيرة اقتصادية بمعزل عن دعم الأصدقاء، ومن يرى غير ذلك ليجرب كل النظريات الاقتصادية.. نحن لا نريد أن نغش اللبنانيين ولا نريد أن نقيم سباقا شعبويا، ولكن هل نستطيع أن نعرف كيف نقيم سياحة بلا العرب والمواطن الخليجي؟ هل نستطيع أن نفهم كيف نفتح أسواقا للإنتاج اللبناني بدون الأسواق العربية والخليجية خصوصا؟ هل يمكن لأحد أن يخبرنا كيف سنحمي مصالح ربع الشعب اللبناني، الذي يستفيد من فرص عمل اللبنانيين بالخليج، في وقت هناك من يفتعل مشاكل يومية مع هذه الدول".

وشدد على أن أموال إيران السائلة (الكاش) يمكن أن تحل أزمة حزب الله، ولكنها لا يمكن أن تحل أزمة بلد. مضيفا: "لبنان لم يعد ممكنا أن يسير بدون سياسات واضحة، وبدون مصالحات جدية مع الشعب اللبناني ومع الدول العربية ومع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية".

وأشار إلى أن موقفه حاسم برفض التطاول على الدول والزعامات العربية، والتورط بحروب منطقة الشرق الأوسط، وأنه إذا كان مصيره في العمل السياسي مرتبط بخيار منع الفتنة ومنع تكرار الحرب الأهلية، فإنه يقبل بهكذا ثمن.

Advertisements

وقال: "بغض النظر عن موقعي السياسي، فأنا مستمر بالدفاع عن لبنان والوقوف في مواجهة الأزمات التي يتعرض لها حتى يمكن للبلاد أن تخرج من حالة الانهيار التي تمر بها".

وشن الحريري هجوما حادا على الرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، مشيرا إلى أن التسوية التي أبرمها مع عون عام 2016 استهدفت إنهاء الفراغ الرئاسي الذي كان يشهده لبنان، ومنع امتداد اضطرابات الحرب السورية إلى الداخل اللبناني وكذلك منع تدهور الاقتصاد واندلاع فتنة داخلية أهلية.

وأشار الحريري إلى أنه وجد نفسه منذ إبرام التسوية الرئاسية التي ساهمت في إيصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مضطرا للتعامل مع رئيسين للجمهورية، واصفا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بـ "رئيس الظل".

وحمّل الحريري فريق التيار الوطني الحر مسئولية تراكم الدين العام في لبنان وعدم التوصل إلى معالجات لأزمة قطاع الكهرباء التي أثقلت موازنة البلاد وتعطيل مسار العمل في الدولة، مشيرا إلى أنهم يتعاملون بعقلية حروب الإلغاء ضد الخصوم السياسيين. (في إشارة إلى ما عرف بحرب الإلغاء التي خاضها عون حينما كان قائدا للجيش عام 1989 ضد حزب القوات اللبنانية في سبيل استئصاله).

وأكد أنه يؤيد المطلب الذي رفعته انتفاضة الشعب اللبناني في 17 أكتوبر الماضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيرا إلى أن الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" ستقدم اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية على نحو ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).