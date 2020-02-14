فصائل معارضة تعلن مسؤوليتها عن إسقاط المروحية السورية في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن ما يسمى بالجيش الوطني السوري، التابع للمعارضة السورية، تبني إسقاط طائرة النظام المروحية في ريف حلب الغربي، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عربية.

أسقطت طائرة مروحية تابعة للجيش السوري، في ريف حلب الغربي شمالي سوريا، ما أسفر عن مقتل طاقمها بالكامل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة - أن المروحية سقطت جراء استهدافها بصاروخ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وكان مسلحون سوريون مدعومون من تركيا أسقطوا طائرة مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب بشمال غربي البلاد يوم الثلاثاء الماضي.