وكالات- قالت وسائل إعلام جزائرية إن جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع اعتقل مساء أمس الأربعاء12 فيفري2020 ، أنيس رحماني، الرئيس التنفيذي للمجمع الاعلامي " النهار" الخاص في الجزائر، على خلفية تورطه في قضايا فساد.
وقالت ذات المصادر وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية إن رحماني يواجه تهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، وتكوين أرصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ويتردد أن رحماني نسج علاقات قوية للغاية مع المحيط المقرب من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، حيث ما زال الجزائريون يتذكرون جيدا تحديه لأحد مسؤولي جهاز المخابرات خلال الحوار الهاتفي الذي دار بينهما وبثته القناة التي يملكها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر/ اعتقال مدير المجمع الاعلامي " النهار" أنيس الرحماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.