صوت أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء 12 فيفري، لرفع الحصانة عن الزعيم اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، ما يمهد الطريق أمام محاكمته بتهمة احتجاز المهاجرين بشكل غير قانوني في عرض البحر العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، فإن أغلبية أعضاء المجلس تؤيد رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق، لكن من المقرر الإعلان رسميًا عن النتيجة في تمام السابعة مساء بتو
وبموجب هذا القرار، يمكن للقضاة في صقلية توجيه الاتهامات إلى سالفيني بشأن قراره، إبقاء 131 مهاجرًا بعد إنقاذهم، قيد الاحتجاز على متن سفينة خفر السواحل لمدة 6 أيام في جويلية الماضي، حيث انتظر موافقة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.
ويواجه سالفيني، رئيس حزب رابطة الشمال الإيطالي ووزير الداخلية في ذلك الوقت، عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاما إذا ثبتت إدانته بالممارسة غير القانونية، كما يمكن منعه أيضًا من شغل المناصب السياسية، ما ينهي آماله في قيادة حكومة مستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة احتجاز مهاجرين بشكل غير قانوني في عرض البحر...وزير الداخلية الإيطالي السابق "سالفيني" يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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