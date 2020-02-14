البرلمان العربى للطفل يثمن دور الإمارات فى بناء الفكر والحضارة

واصل أعضاء البرلمان العربى للطفل جولاتهم العلمية والثقافية فى الدولة، فى إطار فعاليات الجلسة الثالثة للبرلمان العربى للطفل التى تقام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين فى الدولة.

وتألف أعضاء البرلمان العربى للطفل من ممثلين عن 12 دولة عربية بينها دولة الامارات، وهى: الأردن وفلسطين والعراق ومصر والسودان وجيبوتى والكويت والسعودية وتونس والجزائر والمغرب.

وزار أعضاء البرلمان العربى للطفل متحفى السيارات الكلاسيكية والآثار فى مليحة، واطلعوا على متحف الحصن

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الذى يعود تاريخه إلى العام 1823م، ومقتنياته المختلفة.

وثمنوا الدور الحضارى الكبير الذى تلعبه الإمارات من اجل رسم ملامح مؤثرة لمسيرة المعرفة والعلوم والثقافة العربية، وإعادتها إلى عهدها المشرق والفاعل فى بناء الفكر والحضارة العالمية، وذلك فى ضوء ما حققته من إنجازات مهمة ومتواصلة.

كما حرص البرلمان العربى للطفل على تنمية وتطوير مهارات مشرفى الأعضاء،

أقيمت على جزيرة النور وبالتعاون مع المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة ورشة تدريبية بعنوان «كيف نفهم نفسية وسلوك أطفالنا عن طريق الرسم والألوان» ونفذها المستشار أحمد عبدالله، وشهدت الكثير من المداخلات التى أثراها الحاضرون فى ضوء تجاربهم وخبراتهم الميدانية.

جدير بالذكر أن البرلمان العربى للطفل برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يستعد لعقد الجلسة الثالثة بحضور نحو 60 ممثلاً من 14 دولة عربية بجانب دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك فى 15 من الشهر الحالى لمناقشة موضوع حق الطفل فى التعليم.