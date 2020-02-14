الكويت تدعم «الصليب الأحمر» بـ3 ملايين دولار

سلم السفير جمال الغنيم، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مساهمة الكويت السنوية الطوعية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقيمة 3 ملايين دولار أمريكى، لدعم أنشطتها في مناطق وبؤر الصراعات في العالم.
وأعلن السفير الغنيم أن هذه المساهمةالطوعية ستعمل أيضاً على دعم العمل الإنساني لخدمة البشرية، لا سيما أن الكويت ترتبط بعلاقات قوية وراسخة مع اللجنة تتطور دوما باستمرار لفائدة العمل الإنساني الدولى.
وأضاف أن الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتشاركانفي حوار استراتيجي سنوي لمناقشة القضايا ذات الصلة، موضحا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قد وقع أيضاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة تفاهم، لدعم بعض البرامج الإنسانية.
كما أشاد نيكولاس هاوتون، المستشار الدبلوماسي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالدور الإنساني الذي تؤديه الكويت في التعامل مع الأزمات الإنسانية، سواء في المنطقة أو خارجها.
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