أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 21 شخصًا على الأقل في سلسلة من الانهيارات الجليدية وقعت على مدار الأيام الماضية في ولاية "دايكندي" وسط البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه وقع انهيار جليدي أمس الخميس؛ حيث أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص وفقدان 7 أخرين.
وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية أحمد تميم عزيمي - في تصريح نقلته
البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على المفقودين ومساعدة الضحايا.
وأضاف عزيمي أن الضحايا الـ21 ينتمون إلى عائلتين، موضحا أن عمليات
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا بسبب ظروف الطقس البارد التي تعوق جهود الإنقاذ.
يذكر أن الانهيارات الجليدية أسفرت عن دمار 50 منزلا على الأقل في الولاية، كما تم غلق أغلب الطرق السريعة لمدة أسابيع، خشية حدوث المزيد منها بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان: مقتل 21 شخصًا في سلسلة انهيارات جليدية خلال الأيام الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.