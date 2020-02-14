أفغانستان: مقتل 21 شخصًا في سلسلة انهيارات جليدية خلال الأيام الماضية

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 21 شخصًا على الأقل في سلسلة من الانهيارات الجليدية وقعت على مدار الأيام الماضية في ولاية "دايكندي" وسط البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية أحمد تميم عزيمي - في تصريح نقلته

شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه وقع انهيار جليدي أمس الخميس؛ حيث أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص وفقدان 7 أخرين.



وأضاف عزيمي أن الضحايا الـ21 ينتمون إلى عائلتين، موضحا أن عمليات

البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على المفقودين ومساعدة الضحايا.وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا بسبب ظروف الطقس البارد التي تعوق جهود الإنقاذ.



يذكر أن الانهيارات الجليدية أسفرت عن دمار 50 منزلا على الأقل في الولاية، كما تم غلق أغلب الطرق السريعة لمدة أسابيع، خشية حدوث المزيد منها بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف.

