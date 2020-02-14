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مقتل نائب رئيس استخبارات محافظة عنبر آباد في إيران

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 قتل نائب رئيس فرع جهاز الاستخبارات الإيرانية في محافظة عنبر آباد في إقليم كرمان جنوبي إيران، خلال اشتباك مسلحة مع جماعة مجهولة، وفقًا لروسيا

اليوم.

 قال رئيس مجلس تأمين المحافظة محمود رئيسي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن المسئول في الاستخبارات حميد رياحي

قتل مساء أمس الخميس في اشتباك مع مسلحين في قرية مختار آباد في المحافظة.

 أضاف رئيسي أنه تم عقد اجتماع طارئ لمجلس تأمين محافظة عنبر آباد، وأن السلطات المحلية فتحت تحقيقًا في الحادث.

 

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