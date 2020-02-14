الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر شهريًا من القرن الأفريقى إلى اليمن خلال 2019

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن أن حوالى 11 ألفًا و 500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الأفريقى إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضى 2019 مما يجعله أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحامًا على وجه الأرض.

وذكرت المنظمة - فى تقرير لها فى جنيف اليوم الجمعة - أنه فى حين عبر أكثر من

138 ألف شخص خليج عدن إلى اليمن العام الماضى فإن عدد من عبروا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط كان حوالى 110 آلاف شخص فقط، مشيرة إلى أن حوالى 160 ألف شخص عبروا خليج عدن عام 2018.

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وأشار التقرير إلى أن مايقرب

من 90 % من الذين وصلوا إلى اليمن فى عام 2019 يعتزمون التوجه نحو المملكة العربية السعودية .. موضحا أن حوالى 92 % من الوافدين من أثيوبيا و8 % من الصومال .. لافتا إلى أن الأوضاع فى اليمن لم تمنعهم من المضى فى الهجرة غير الشرعية.

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على إيران وممارسة الضغط الكافى لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.