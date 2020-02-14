تعليق من بومبيو على ضبط أمريكا صواريخ إيرانية في بحر العرب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها الأسلحة للحوثيين.
قال بومبيو، اليوم الجمعة في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"اعترضت البحرية الأمريكية 358 صاروخًا إيرانيًا ومكونات أسلحة أخرى كانوا في طريقهم إلى الحوثيين في اليمن.. هذا مثال آخر على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
أضاف أن إيران لا تزال تواصل تحدي مجلس الأمن الدولي، داعيا في تغريدة أخرى، العالم إلى التنديد ورفض عنف إيران، والتحرك مجددًا لحظر أسلحتها.
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