وجه رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، كلمة بمناسبة الذكرى الـ15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، تحدث فيها عن المشاكل التي يواجههالبنان والأزمات العاصفة به، وفقًا لروسيا اليوم.
وأكد الحريري أن "التوطين ليس واردا ونحن ضده كما أن الدستور
ويحي اللبنانيون اليوم الجمعة في السراي الحكومي وسط بيروت الذكرى الـ15 لاغتيال الحريري الأب، بحضور شخصيات سياسية ونيابية وحزبية وسفراء عرب وأجانب، بينهم سفيرة الولايات المتحدة إليزابيت ريتشارد، والسفير السعودي وليد البخاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري في ذكرى اغتيال والده: التوطين غير وارد ونعارضه والدستور يمنعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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