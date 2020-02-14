هجوم جديد على قرية شهدت مجزرة في مالي

الساعات الأخيرة في حياة عفاش 100 فرد انقلبوا ونهبوا الأسلحة ودعوا إلى الاستسلام صالح كان حيا حتى صبيحة 4 ديسمبر وأشرف على نقاط المواجهة المنزل لم يكن محصنا من قذائف الهاون وإصابة الرأس كانت الأخطر صالح تحدث عن خيانات وحمل المسؤولية لمشايخ راهن عليهم منذ 21 ساعة

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