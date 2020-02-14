إسقاط مروحية للجيش السوري ومقتل طاقمها

أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري، اليوم الجمعة، في شمال غرب سوريا وقتل طاقمها، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

يأتي ذلك فيما حققت قوات الجيش السوري تقدما في آخر معقل للإرهابيين في المنطقة بعد أن سيطرت، اليوم، على الفوج 46، وهو قاعدة عسكرية قرب مدينة حلب.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله «تعرضت إحدى حواماتنا العسكرية للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي بالقرب من أورم الكبرى، حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا».

وأضاف المصدر، «وقد أدى ذلك إلى سقوط الحوامة واستشهاد طاقمها» من دون تحديد عدده.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى مقتل «طيارين اثنين»، والعثور على جثتيهما.

والحادث هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع. والثلاثاء أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري بصاروخ في محافظة إدلب المجاورة، بحسب المرصد. وتحدثت صحيفة «الوطن» السورية آنذاك عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم.

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