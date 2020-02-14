الجيش الأفغاني يشتبك مع طالبان رغم حديث عن تقدم في محادثات السلام

اشتبك الجيش الأفغاني مع مقاتلي حركة طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم تصريحات مسؤولين أميركيين عن حدوث انفراجة في الأيام الماضية في محادثات السلام.

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات، تحدثت كل من طالبان والقوات الحكومية عن اشتباكات على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قائداً كبيراً في طالبان لقي مصرعه في ضربة جوية بإقليم بلخ بشمال البلاد مساء أمس الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان «أسفرت ضربة جوية موجهة، نفذتها القوات الجوية الأفغانية، عن مقتل مولوي سردار محمد، أحد الأعضاء البارزين في اللجنة العسكرية بطالبان وثمانية آخرين».

وذكرت مصادر أفغانية وأميركية أنه قد يتم توقيع اتفاق سلام هذا الشهر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن هناك «فرصة جيدة» للتوصل لاتفاق سلام مع طالبان بشأن خفض في عدد القوات الأميركية في أفغانستان.

وقبله، أوضح وزير خارجيته مايك بومبيو أن هناك «تقدماً مهماً» أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات مع حركة طالبان فيما ذكر وزير الدفاع مارك إسبر أنه جرى التفاوض على اقتراح لخفض العنف لمدة أسبوع.

وقفز عدد الهجمات في أفغانستان إلى مستويات قياسية في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة.