كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حفتر": لا سلام في ليبيا دون طرد المليشيات ونزع الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحهم وطردهم من ليبيا.

وأضاف في كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي، أن "الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بكافة مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن".

وتابع المشير حفتر قائلا: "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة".

وأكد أن الجيش الليبي لن يتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

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ووجه المشير حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: "لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت لازلت تعبد الأصنام والأوثان".

والجمعة، شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات ضخمة، تنديدا بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعما لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.

وتجمع آلاف من المتظاهرين في ميدان الكيش بمدينة بنغازي ،مساء الجمعة، بالتزامن مع خروج مظاهرات ضخمة في الميادين الرئيسية بعدة مدن ليبيا أخرى، استجابة لدعوات نشطاء سياسيين ومدونين وشيوخ قبائل خلال الأيام الماضية.

وشارك في المظاهرات عددا من الشخصيات الهامة والاعتبارية الليبية، وأعضاء مجلس نواب ورؤساء أحزاب ونشطاء المجتمع المدني وطلبة وأساتذة جامعات وشيوخ وأعيان القبائل، بتواجد امني كبير من الجيش والشرطة الليبية.