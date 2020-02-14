كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الاتفاق واشنطن وطالبان يمهد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، إن الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان قد يمهد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

وأوضح خلال تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة وحركة طالبان توصلتا لاتفاق هدنة سيدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.

ودارت اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من تصريحات مسؤولين أمريكيين عن حدوث انفراجة في الأيام الماضية في محادثات سلام تهدف لإنهاء الصراع القائم منذ 18 عاما.

وعلى الرغم من استمرار مفاوضات الطرفين المتناحرين في العاصمة القطرية الدوحة تحدثت كل من طالبان والقوات الحكومية عن اشتباكات على الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قائدا كبيرا بطالبان لقي مصرعه في ضربة جوية بإقليم بلخ بشمال البلاد مساء يوم الخميس.

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وذكرت الوزارة في بيان: "أسفرت ضربة جوية موجهة نفذتها القوات الجوية الأفغانية عن مقتل مولوي سردار محمد، أحد الأعضاء البارزين في اللجنة العسكرية بطالبان وثمانية آخرين".

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة قتلوا ستة جنود أفغان منهم ضابطان، في هجوم على نقطة تفتيش في إقليم قندوز بشمال البلاد.

وذكرت مصادر أفغانية وأمريكية ومن طالبان أنه قد يتم توقيع اتفاق سلام هذا الشهر مما يسمح بسحب حوالى 13 ألف جندي أمريكي وآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي الآخرين من أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق سلام مع طالبان بشأن خفض في عدد القوات الأمريكية.